В Гидрометцентре рассказали о температуре в реках московского региона Синоптик Макарова: некоторые реки в Подмосковье прогрелись до 16 градусов

Москва16 мая Вести.Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что сейчас температура воды в водоемах московского региона около 12-16 градусов.

При этом на фоне ожидаемой жаркой погоды в ближайшие дни она еще повысится.

И, конечно, за вот эту жаркую погоду температура <воды> будет повышаться рассказала Макарова

До каких именно показателей она повысится, синоптик не уточнила, но посоветовала желающим купаться искать места, где вода не так стремительно перемещается. Например, уточнила синоптик, быстро прогреется мелководье.

При этом Макарова предупредила, что в таких местах вода может быть не очень чистой. Например, на реке Истра и на реке Москва у деревни Барсуки у берега уже наблюдается растительность, отметила представитель Гидрометцентра.