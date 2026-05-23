Москва23 мая Вести.Восемь новых электросудов, которые будут курсировать по Москве-реке, пополнят речной транспорт столицы России в 2026 году. Об этом информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

По его словам, на данный момент на маршрутах работает 31 судно.

Благодаря запуску регулярного электрического речного транспорта более 1800000 горожан получили в шаговой доступности альтернативный вид транспорта у дома… В этом году мы планируем запустить еще восемь судов, пополнить наш электрический флот. Им уже выбраны названия. Названия будут даны по знаковым местам города, таким как Остоженка, Якиманка, Лубянка сообщил Иванов

Он также отметил, что суда производятся по отечественным разработкам, начиная от закладки корпуса и заканчивая программным обеспечением.

Ранее сообщалось, что на Московской верфи началось строительство еще двух электросудов.