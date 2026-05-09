Москва9 маяВести.На электрозарядных станциях Москвы с начала 2026 года совершено 1,8 миллиона зарядных сессий. Об этом сообщает Дептранс столицы, приводящее сведения руководителя Максима Ликсутова.
Это стало возможным благодаря установке свыше 385 ЭЗС, открытию первых в России распределительных хабов, на которых установлены станции ультрабыстрого заряда и привлечение инвесторов для дальнейшего расширения зарядной инфраструктуры.
Ликсутов заключил, что Москва является безусловным лидером по переходу на экологичный транспорт.