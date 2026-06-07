Москва7 июн Вести.В Москве официально запущен новый маршрут речного электротранспорта. Он будет курсировать между Лужниками и Киевским вокзалом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что маршрут станет уже четвертым для Москвы и будет пролегать через Хамовники, Раменки и Дорогомилово.

Сегодня запустили четвертый маршрут регулярного речного электротранспорта Лужники – Киевский написал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Также он подчеркнул, что на данном этапе работать будут две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский".

В результате открытия четвертого маршрута совокупная протяженность регулярных речных маршрутов достигла 34 километров.