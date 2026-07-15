В Москве открыли новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Между Шелепихинским и Белорусским мостами в Москве открыта новая набережная В Москве открыли новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Москва15 июл Вести.В Москве открыта новая набережная Москвы-реки. Она расположена между Шелепихинским и Белорусским мостами, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что новое пространство появилось благодаря реорганизации бывшей промзоны. Новая прогулочная территория расположена на правом берегу столичной реки и растянулась на 825 метров. На ней есть пешеходные и велосипедные дорожки, детская и спортивная площадки.

Новая набережная – часть масштабного благоустройства большого участка правого берега Москвы-реки длиной порядка 7 км написано в канале градоначальника

Он отметил, что его планируют завершить в 2028 году.

В рамках реализации проекта осталось благоустроить участки от Белорусского до Дорогомиловского моста (1,2 км) и от моста-паруса в створе Новозаводской улицы до моста Академика Королева (4,4 км).