Новые набережные построят в четырех районах Москвы Заммэра Москвы: новые набережные появятся в четырех районах столицы

Москва7 июн Вести.В четырех районах Москвы будут построены новые набережные. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он сделал это заявление на полях Петербургского международного экономического форума.

Новые набережные появятся в районах Хорошево-Мневники, Филевский парк, Дорогомилово и Пресненский заявил заммэра

В настоящее же время ведется строительство набережной от Шелепихинского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко". Карамышевская и Шелепихинская набережные уже находятся на реконструкции.

В Мневниковской пойме идут подготовительные работы для благоустройства набережных.