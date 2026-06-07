Москва7 июнВести.В четырех районах Москвы будут построены новые набережные. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он сделал это заявление на полях Петербургского международного экономического форума.
Новые набережные появятся в районах Хорошево-Мневники, Филевский парк, Дорогомилово и Пресненскийзаявил заммэра
В настоящее же время ведется строительство набережной от Шелепихинского моста до театра "Мастерская Петра Фоменко". Карамышевская и Шелепихинская набережные уже находятся на реконструкции.
В Мневниковской пойме идут подготовительные работы для благоустройства набережных.