Москва5 июн Вести.Национальный центр России, возведение которого сейчас идет в Москве, является очень сложным проектом, так как под стройплощадкой проходят сразу несколько тоннелей метро. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов во время выступления на ПМЭФ.

Он выразил уверенность, что объект откроет двери для посетителей к концу 2029 года.

На сегодняшний момент мы занимаемся разработкой котлована. Более половины этой работы уже выполнена. Параллельно уже приступаем к строительству основания, фундаментной плиты. Уверены, что в обозначенные сроки, к концу 2029 года, новый национальный центр откроет двери. Сам по себе проект очень сложный с точки зрения строительной реализации. Мы обращали на это уже внимание. Непосредственно с новым строящимся зданием проходит шесть тоннелей метро рассказал Ефимов

Ранее Ефимов рассказал об успехах в строительстве московского метрополитена. По его словам, в ближайшие семь лет планируется открыть до 30 новых станций.