Москва5 июн Вести.В ближайшие семь лет планируется построить более 30 станций метрополитена. Такими планами с ИС "Вести" поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов во время выступления на ПМЭФ.

На ближайшие 7 лет у нас запланировано строительство более 30 станций метрополитена. Уже в этом году мы откроем первый этап Рублево-Архангельской линии. В следующем году планируем завершить строительство Рублево-Архангельской линии. Активно начали строительство на всех станциях Бирюлевской линии, открывать которую начнем в 2028 году и планируем закончить в 2029 году. Работы по продолжению и реализации второго этапа Троицкой ветки метрополитена от станции Новомосковской до Троицк в целом. Те проекты, которые были намечены, полным ходом реализуются рассказал Ефимов

Он отдельно отметил сложности, которые возникают при строительстве некоторых новых станций.

Отдельно, наверное, хотелось бы обратить внимание на строительство станции метро Достоевская. Это новая станция кольцевой линии, сложная в реализации. Она полностью реализуется горнопроходческим способом, без использования тоннелепроходческих щитов. Из-за этого строительство чуть дольше, но зато уверен, мы получим свой шедевр как с точки зрения архитектурной, так и с точки зрения градостроительной рассказал Ефимов

Ранее в "Трансмашхолдинге" заявили, что новые вагоны для московского метрополитена выпускаются раз в четыре года. Об этом сообщил генеральный директор компании Кирилл Липа.