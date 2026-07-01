Москвичам рассказали, что изменилось в новых вагонах на Замоскворецкой линии Стало известно, как изменились новые вагоны на Замоскворецкой линии

Москва1 июл Вести.Замоскворецкая линия Московского метро получает современные поезда серии "Москва-2026", рассказал ИС "Вести" руководитель проектов государственного бюджетного учреждения "Мос ТрансПроект" Владислав Трещев.

По его словам, доля современных поездов на Замоскворецкой линии превышает 70%. Как отмечает Трещев, до 2027 года метро планирует получить более 700 новых вагонов, которые полностью смогут обновить подвижной состав зеленой ветки.

Стал более плавный ход, повысилась вместимость и простор внутри вагонов. Вместимость каждого вагона выросла примерно на 10% … Были расширены дверные проемы, что повлияло на комфорт пассажиров, стало удобнее входить … Появился сквозной проход, впервые на этой линии появились полностью сквозные поезда, когда можно из вагона в вагон перемещаться беспрепятственно. Это позволяет равномерно пассажиров распределить по поезду … Внутри поезда установлено более 400 USB-разъемов … каждый желающий во время пути может подзарядить свой гаджет сказал Трещев

Также он добавил, что сиденья стали удобнее.

Улучшилась эргономика, поскольку средний рост людей у нас в стране повышается, соответственно, изменился подход к эргономике кресел. Современный салон, в частности, адаптирован адаптивным освещением, то есть яркость света внутри вагона меняется в зависимости от времени суток. Когда мы едем утром на работу, свет горит ярче, чтобы глаза привыкали к работе, то есть он бодрит. Вечером свет становится более желтым и чуть менее ярко, чтобы глаза отдыхали после рабочего дня отметил Трещев

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