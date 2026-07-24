Москва24 июл Вести.Более 370 современных вагонов российского производства пополнили рельсовый транспорт в Москве с начала 2026 года. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта в мессенджере МАХ.

Так, в метро поступили 200 новейших вагонов серии "Москва-2026". По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, новые составы превосходят большинство мировых аналогов по надежности и комфорту.

В метро доля новых поездов уже достигла 80%, а к 2030 году планируем, что этот показатель превысит 90% отметил Ликсутов

Кроме того, подвижной состав МЦД полностью обновлен: сегодня это самый молодой парк электропоездов в Европе. А также в столице досрочно завершили обновление трамвайного парка.