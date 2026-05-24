Москва24 маяВести.Новые вагоны для метрополитена, в частности московского, выпускаются раз в четыре года. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа.
По его словам, московское метро является сегодня лучшим в мире по уровню качества, надежности и безопасности; и производство вагонов – это неотъемлемая часть этого процесса.
Сегодня выпускаем вагоны метро новые каждые четыре года. Это система, так сказать, информирования, в первую очередь, пассажиров. Вторая история – система комфорта и безопасности. У нас сегодня в вагонах метро все поручни имеют специальное теплое покрытие, чтобы тактильно человек не испытывал дискомфорта. Сегодня в вагонах метро установлен умный свет… Мы сегодня сделали двери шириной 1,6 метрарассказал Липа
Ранее сообщалось, что к 2030 году в Москве запустят первую беспилотную линию метро, в данный момент проводятся испытания беспилотного поезда без пассажира.