Москва23 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в городе появится первая беспилотная линия метро – БКЛ. А пока проводятся испытания беспилотного поезда.

В январе стартовала тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро — пока без пассажиров. К маю состав прошёл свыше 3 тыс. километров. В конце года он начнёт испытания в общем графике с учётом 90-секундных интервалов в востребованные часы, а в 2027-м — уже с пассажирами