Москва23 июл Вести.Экспериментальный беспилотный поезд Московского метрополитена оснащен системой машинного зрения, рассказал ИС "Вести" старший руководитель проекта Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена Константин Прейс.

Систему тестируют на станции Печатники. По его словам, за полгода поезд прошел уже больше 3000 километров, машинист ни разу не вмешался в работу системы. Автоматику также обучают оповещать пассажиров, если они слишком близко подходят к краю платформы.

Беспилотный поезд оснащен системой машинного зрения для того, чтобы в тоннеле распознавать препятствия, если они появляются на пути, и давать сигнал на остановку поезда. Также поезд работает в связке с системой контроля падения на пути, которая установлена на станции. Если она фиксирует появление какого-либо предмета на путях, то передает сигнал на остановку поезда перед станцией пояснил Прейс

Кроме того, программное обеспечение на поезде осуществляет автоматическое торможение и разгон, а также открытие дверей, добавил он.

Большая кольцевая линия метро станет полностью беспилотной к 2030 году. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин. К этому времени здесь начнут курсировать более 90 таких составов.