В поездах "Иволга" на МЦД состав воздуха будут контролировать датчики CO2

Без вирусов и духоты: раскрыт секрет очистки воздуха в новых поездах МЦД В поездах "Иволга" на МЦД состав воздуха будут контролировать датчики CO2

Москва14 июн Вести.Электропоезд "Иволга" Московских центральных диаметров оснащен датчиками CO2 для подачи кислорода и антибактериальными лампами. Об этом рассказал ИС "Вести" главный специалист отдела испытаний и сертификации продукции Тверского вагоностроительного завода Дмитрий Пылев.

На финальном этапе производства поезда отправляются на испытательный участок, где проводится тщательная проверка каждой системы. Все испытания занимают примерно две недели: проверяют программное обеспечение, системы безопасности, тестируют двери, экраны, зарядные устройства, а еще системы, благодаря которым в салоне легче дышится.

Поддерживается не только температура, но и состав воздуха. То есть стоят датчики CO2, которые анализируют количество пассажиров, объем выдыхаемого воздуха, и в соответствии с этим добавляется наружный воздух со свежим кислородом. Помимо этого, воздух еще обеззараживается: стоят специальные антибактериальные лампы, которые обеззараживают воздух, поступающий в салон объяснил Пылев

Тверской завод готовится представить пятую модификацию состава. На сегодняшний день предприятие уже успешно выпустило четыре версии поезда, каждая из которых получила положительные отзывы пассажиров и операторов.