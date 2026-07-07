Москва7 июл Вести.Кабину поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) показали на заводе "Уральские локомотивы". Фотографии опубликованы в официальном Telegram-канале проекта первого этапа сети ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

На заводе "Уральские локомотивы" завершили примерку головного и носового обтекателей поезда ВСМ. Это ключевые элементы высокоскоростного состава. Они обеспечивают его необходимые аэродинамические характеристики, снижают уровень шума, расход электроэнергии и формируют внешний облик говорится в сообщении

Головной модуль состоит из стеклопластиковой оболочки с металлическими закладными частями. Он обеспечивает герметичность кабины машиниста во время движения. При этом поезд может развивать скорость до 400 км/ч.

Носовой обтекатель сделан из полимерных и металлических элементов. Его основа – это статичный и подвижный каркасы, также у него есть привод и декоративные панели. Конструкция позволяет защитить автосцепное устройство от снега, льда, грязи и пыли.

Обе части были изготовлены в Челябинске на предприятии-партнере. Носовой и головной обтекатели окрасили в соответствии с дизайном состава ВСМ.