Никитин: в России создается собственная ж/д система со скоростью до 400 км/ч Министр транспорта анонсировал скорые испытания российского поезда для ВСМ

Москва6 июл Вести.В России в ближайшее время планируют начать испытания первого отечественного высокоскоростного поезда. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По словам руководителя ведомства, специалисты сосредоточат особое внимание на участке железнодорожной трассы от Зеленограда до Твери, который станет основной площадкой для пилотных запусков.

Для нас он является ключевым, так на нем будут начаты испытания первого отечественного высокоскоростного поезда. Сейчас очень важный этап цитирует слова Никитина сайт KP.RU

Министр подчеркнул, что в стране создаётся собственная уникальная технологическая база для высокоскоростного движения. Он добавил, что недостаточно просто уложить пути для того, чтобы "полететь по рельсам" со скоростью до 400 км/ч. Это требует комплексного проектирования всей инфраструктуры и создания принципиально нового подвижного состава.

Глава Минтранса также оценил экономическую и логистическую целесообразность проекта. Он отметил, что эксплуатация подобных высокоскоростных поездов наиболее эффективна на расстояниях до 1500 километров — на таких дистанциях поездка по железной дороге по времени может превосходить перелёт на самолёте с учётом времени на трансфер и предполётные процедуры.