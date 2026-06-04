Москва4 июн Вести.В Российском университете транспорта открылась одна из передовых инженерных школ в России – "Академия ВСМ". О ее задаче рассказал журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он обратил внимание, что "Академия ВСМ" — это "совершенно новый проект с точки зрения физики"

Одна из передовых инженерных школ открыта в Университете транспорта. Это "Академия ВСМ" — совершенно новый проект с точки зрения даже физики. То есть на скоростях до 400 километров в час это другие совершенно законы. Законы те же самые, просто по-другому работают они. И нам нужны инженеры, нам нужны специалисты по эксплуатации высокоскоростных систем сказал Никитин

Министр рассказал, что в учебном учреждении готовят людей, которые будут испытывать эффективность высокоскоростной железнодорожной магистрали.

ВСМ строится максимально активно. И в следующем году мы рассчитываем испытать уже новый поезд на перегоне Москва-Тверь. И там нам уже понадобятся люди, которые умеют этим поездом управлять добавил он

Ранее в Минтрансе рассказали, что строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом реализуется по графику.