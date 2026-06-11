Костин рассказал об инвестициях в ВСМ из Москвы в Петербург

ВТБ: на ВСМ из Москвы в Петербург потрачено 400 млрд рублей Костин рассказал об инвестициях в ВСМ из Москвы в Петербург

Москва11 июн Вести.На строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург банк ВТБ направил около 400 млрд рублей. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой глава ВТБ Андрей Костин.

В инвестиционном портфеле банка представлены масштабные инфраструктурные проекты, подчеркнул он.

Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург; там наш портфель составляет порядка, по-моему, 400 миллиардов рублей. Большое участие в портовом строительстве вот в Усть-Луге, где строится порт по сжиженному газу; там наше участие, составляет порядка 800 миллиардов. В целом за последние 20 лет мы создали проекты на сумму примерно 3,8 триллиона рублей сказал Костин

Он также рассказал про широтные магистрали скоростного движения. По его словам, ШМСД наряду со "Скоростным диаметром" перераспределят транспортные потоки по Санкт-Петербургу.