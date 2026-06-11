Москва11 июн Вести.Широтные магистрали скоростного движения (ШМСД) наряду со "Скоростным диаметром" перераспределят транспортные потоки по Санкт-Петербургу. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой глава ВТБ Андрей Костин.

ШМСД станет второй главной скоростной трассой города, отметил он.

Закончили первый этап так называемой ШМСД широтные магистрали скоростного движения. А сейчас, вот где-то месяц назад, президент даже участвовал в запуске второго участка (будет второй, третий, четвертый, пятый, шестой даже). Это вторая такая ключевая магистраль, и она, конечно, наряду со "Скоростным диаметром", принципиально решит проблемы транспорта в городе Санкт-Петербурге