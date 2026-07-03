Москва3 июлВести.Банк ВТБ фокусируется на кредитовании крупных промышленных проектов. Об этом рассказал председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Запись их диалога опубликована на сайте Кремля.
Проекты развиваются, проектов достаточно много. Начну с самого крупного для нас: мы являемся главным кредитором Баимского месторождения меди на Чукотке. Его стоимость — 1,3 триллионазаявил Костин
Он добавил, что на завершающей стадии уже находится строительство Черногорского предприятия полиметаллов в Норильске. Также развивается проект по созданию высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Ранее Костин заявил, что в России обеспечена экономическая стабильность. Такие условия позволяют вести размеренную деятельность по кредитованию экономики с целью структурных изменений.