Глава ВТБ рассказал, какие инвестиции у него самые любимые Глава ВТБ Костин назвал транспорт наиболее привлекательным для инвестиций

Москва11 июн Вести.Инвестиции в транспорт вызывают у председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Андрея Костина наибольший интерес. Об этом он рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

В частности, аэропорты приносят хорошую прибыль, уточнил он.

Транспорт, аэропорты, конечно, любимые [направления]. В том плане, что аэропорты приносят хороший доход. Это гарантированно сказал Андрей Костин

По его мнению, в условиях нынешней экономической ситуации крупному бизнесу в России приходится затянуть пояса. Значительная часть средств идет на обслуживание долга из-за высокой ключевой ставки, и крупный бизнес имеет меньше возможностей для инвестирования. А оживление российских рынков можно увидеть, по его словам, при ключевой ставке 10-12%. Она вполне реальна в конце 2026 года.