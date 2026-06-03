Москва3 июн Вести.Российская валюта укрепляется, поэтому 1 миллион рублей лучше положить на счет в банке. Об этом агентству РБК заявил глава банка ВТБ Андрей Костин.

Он уточнил, что переходить на фондовый рынок пока не стоит, так как на рынок влияют геополитический факторы, которые могут быть даже на связаны с РФ.

Во-первых, рубль укрепляется, и на этом фоне 10-11%, мне кажется, это очень хорошая ставка. Во-вторых, на каком-то этапе я смогу вам посоветовать перейти на фондовый рынок, но я бы пока, честно говоря, этого не делал. Рынок очень волатильный, он, к сожалению, подвержен очень сильному влиянию геополитических факторов и даже не только связанных с нашей страной, но еще теперь и с Персидским заливом и так далее пояснил Костин

Также глава ВТБ посоветовал обратить внимание на корпоративные облигации в качестве второго источника фиксированной доходности.

Ранее Костин спрогнозировал к концу 2026 года инфляцию на уровне 5%. А в следующем году этот показатель может снизиться до 4%. Он также добавил, что ставка Центробанка снижается, а это ведет к оживлению кредитования.