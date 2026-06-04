В ВТБ рассказали о роли банков в распределении кредитных ресурсов Пьянов: банки стали агентами, распределяющими кредитные ресурсы в проекты

Москва4 июн Вести.Банки стали выступать в роли агентов, выполняющих селекцию высокоэффективных проектов и распределяющих в них кредитные ресурсы. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он обратил внимание, что, несмотря на работу банковской сферы в условиях высокой ключевой ставки, жесткого резервирования и дефицита ликвидности на длинные сроки, ВТБ никогда не имел нулевой прирост кредитного портфеля в корпоративном сегменте.

Мы находили источники перераспределения, например, ресурсы из розницы в корпоративный сегмент и всегда имели позитивный прирост кредитов. Поэтому в этом смысле банки выступают своего рода агентами, выполняющими селекцию проектов высокоэффективных, перераспределяют туда кредитные ресурсы и кредитный мультипликатор. И все проблемы с длиной денег решаются на балансе банков и не перекладываются на клиентов сказал Пьянов

Поэтому, как отметил зампред правления ВТБ, банк намерен продолжать кредитование по ставкам не ниже 10%.

Прежде всего в корпоративном сегменте выполняем эту функцию предварительной экспертизы, где есть возможность повысить интенсивность труда, интенсивность применения капитала и перераспределить ресурсы из низкоэффективных в высокоэффективные добавил он

Ранее в ВТБ посоветовали, куда вложить один миллион рублей. По словам главы банка Андрея Костина, российская валюта укрепляется, поэтому деньги лучше вложить на счет в банке.