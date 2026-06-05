Глава ВТБ рассказал, как Россия обуздала инфляцию Глава ВТБ Костин заявил о существенном успехе РФ в борьбе с инфляцией

Москва5 июн Вести.Президент — председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин в интервью информационной службе "Вести" подвел итоги борьбы с инфляцией, заявив, что российская экономика демонстрирует значительные успехи благодаря целенаправленным мерам. По его словам, замедление роста цен было не стихийным процессом, а сознательной политикой властей.

Мы охлаждали экономику, потому что мы считали, что задача номер один для нас — это борьба с инфляцией. И здесь мы достигли существенного успеха подчеркнул Костин

Он уточнил, что по итогам текущего года показатель может составить 5,2%, а в следующем году страна планирует выйти на целевые 4%, установленные Центральным банком. Костин также выразил уверенность, что снижение инфляции неизбежно повлечет за собой уменьшение ключевой ставки, что, в свою очередь, вернет экономику на траекторию интенсивного роста.

В числе глобальных факторов, влияющих на трансформацию финансовой системы, Костин назвал ошибки Запада. Он отметил, что использование доллара в качестве политического оружия подорвало доверие к западной инфраструктуре, в результате чего Россия и другие страны глобального юга активно переходят на торговлю в национальных валютах — рубле, юане, рупии.