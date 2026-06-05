Москва5 июн Вести.На сегодняшний день происходит трансформация прозападной модели экономики. Об этом ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Костин прокомментировал ситуацию с экономикой и с финансовым сектором.

Сегодня действительно происходит трансформация прозападной модели, которая формировалась еще в период после Второй мировой войны, и которая доминировала в международных финансах все эти годы. Эта система основана на западной инфраструктуре, основана на использовании доллара, а позднее и евро в мировых расчетах. И в этом плане все остальные участники мировой финансовой системы полностью зависели от этих решений, от этой инфраструктуры, потому что куда бы что вы не хотели бы [перечислить, инвестировать], у вас должны были быть и американские, и британские бухгалтеры, и юристы, и биржи, и все было как бы прозападное сказал Костин

Также он объяснил, почему это происходит.

Сегодня, во-первых, изменился баланс сил в мировой экономике … Изменился баланс сил. Он требует, конечно, изменения и системы финансовых отношений. И второе, … это использование вот этой инфраструктуры, прежде всего доллара, в качестве оружия для решения политических задач отметил Костин

Ранее президент - председатель правления ВТБ заявил, что в настоящее время российская экономика ведет себя прилично, банковский сектор здоров. А президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 объяснил, почему использование доллара в качестве оружия бьет прежде всего по самим Соединенным Штатам.