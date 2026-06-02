В ВТБ заявили, что экономика РФ успела перестроиться с 2022 года

Москва2 июн Вести.На международной арене российский бизнес чувствует себя намного лучше, чем четыре года назад. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По словам главы банка, экономика РФ сумела перестроиться.

Вы знаете, [на международной арене российский бизнес чувствует себя] намного лучше, чем четыре года назад. Нам казалось тогда, что такой слом международных связей будет тяжелым для нашей экономики. И надо сказать, что экономика сумела перестроиться. Нас не удалось изолировать Западу сообщил Андрей Костин

Глава ВТБ рассказал о расширении сотрудничества с Китаем, Индией, Турцией, странами Персидского залива.

Сейчас мы видим большой интерес, который происходит в области инвестирования в Россию со стороны и китайских инвесторов, и инвесторов с Востока. Позитивный фактор – то, что мы перешли в расчетах во внешней торговле к национальным валютам. Наш крупнейший торговый партнер – Китай. Почти на 100% расчеты идут в юанях и в рублях. отметил он

Костин назвал нынешнюю ситуацию в российской экономике новым периметром.

Это существенное изменение ситуации, которая была до 2022 года, но экономика от этого сильно не пострадала, мы нашли новые рынки, мы нашли новых партнеров и, наверное, убедились в том, кто наши друзья, с кем надо выстраивать долгосрочное экономическое сотрудничество резюмировал глава ВТБ

Ранее Андрей Костин отметил положительную динамику экономических показателей в РФ, несмотря на санкции.