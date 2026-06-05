Путин объяснил, почему доллар как оружие бьет прежде всего по самим США Путин назвал стратегической ошибкой США использование доллара в качестве оружия

Москва5 июн Вести.Решение прежних властей США использовать доллар в качестве инструмента политического давления и оружия в борьбе с другими странами было глубоко ошибочным и нанесло ущерб доверию к американской валюте во всем мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства отметил, что изначально статус доллара как резервной валюты давал американской экономике колоссальные конкурентные преимущества и позволял извлекать реальную сверхприбыль. Однако после того, как прежнее руководство США начало использовать национальную валюту для политического давления, многие страны всерьез задумались о безопасности собственных резервов и активов.

Когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной, мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И чего будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? подчеркнул российский лидер

По мнению Владимира Путина, этот шаг подорвал фундаментальные основы стабильности американской валюты. Президент обратил внимание на растущий госдолг США и напомнил, что доллар ничем не обеспечен — от золотого стандарта в Штатах отказались давно.

Вот этот подрыв доверия к доллару как к мировой валюте. <…> Ведь она же ничем не обеспечена. От золотого стандарта-то отказались когда-то в Штатах. А что же в основе лежит стабильности американской валюты? Надежность и стабильность самой валюты заключил президент

Он также предупредил, что дальнейшее сохранение высокой стоимости нефти и использование доллара в геополитических играх может спровоцировать рост инфляции не только в других экономиках, но и в самих Соединенных Штатах.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал ИС "Вести", что курс доллара к концу 2026 года составит 84-85 рублей.