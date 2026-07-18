NYT: санкции против РФ могут негативно повлиять на доллар

Антироссийские санкции США ослабляют доллар NYT: санкции против РФ могут негативно повлиять на доллар

Москва18 июл Вести.Руководство США опасается, что ввод новых санкций против России может ослабить позиции доллара в качестве мировой валюты. Об этом пишет газета The New York Times.

Журналисты добавляют, что в администрации президента США Дональда Трампа считают, что новые ограничения заставят другие страны искать альтернативу доллару. В частности, в мировых расчетах все чаще используют китайский юань.

Газета отмечает, что за последние пять лет США стали чаще прибегать к санкциям. Например, за 2024 год американцы ввели более 3 тысяч разных ограничений. Впрочем, с приходом в Белый дом Трампа ситуация изменилась, так как нынешний президент США предпочитает использовать в качестве рычага давления пошлины.

Новые санкции, которые разрабатывал покойный сенатор Линдси Грэм, предполагали ввод 500-процентных пошлин против стран, которые покупают ресурсы у РФ. Впрочем, позднее сборы решили снизить до 100%.

14 июля Трамп заявил, что шансы одобрения законопроекта об антироссийских санкциях высоки.