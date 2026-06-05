Путин: санкции, блокировка и воровство активов РФ повлияли на позиции доллара

Путин высказался о санкциях Запада и воровстве активов России Путин: санкции, блокировка и воровство активов РФ повлияли на позиции доллара

Москва5 июн Вести.Санкции, блокировка и воровство активов РФ повлияли на позиции доллара и евро, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

По его словам, страны Запада подорвали доверие к международным институтам, используя механизм ВТО против России.

Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро сказал Путин

Ситуация с заморозкой российских средств показала, что любая страна, а не только Россия, может лишиться доступа к своим законным активам, добавил он.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ продолжает оспаривать действия Европейского союза, которые, по мнению российского регулятора, незаконно ограничивают доступ к суверенным активам страны.