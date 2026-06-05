Москва5 июнВести.Санкции, блокировка и воровство активов РФ повлияли на позиции доллара и евро, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
По его словам, страны Запада подорвали доверие к международным институтам, используя механизм ВТО против России.
Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евросказал Путин
Ситуация с заморозкой российских средств показала, что любая страна, а не только Россия, может лишиться доступа к своим законным активам, добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ продолжает оспаривать действия Европейского союза, которые, по мнению российского регулятора, незаконно ограничивают доступ к суверенным активам страны.