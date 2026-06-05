Путин: доля рубля в экспортных операциях России составляет уже 65% Путин назвал долю рубля в экспортных операциях

Москва5 июн Вести.Доля рубля в экспортных операциях России составляет 65%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Российский лидер подчеркнул, что миру требуется гибкая и ответственная архитектура финансов, которая избавлена от запретов и преград, но зато имеет стимулы для суверенного развития.

Россия в торговых связях с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети. добавил Путин

Впрочем, отметил президент РФ, новая финансовая архитектура должна уметь противодействовать уходу от налогов, мошенничеству и отмыванию денег.