Путин: объем торговли внутри БРИКС превысил триллион долларов в год

Путин подчеркнул внушительный объем товарооборота внутри БРИКС Путин: объем торговли внутри БРИКС превысил триллион долларов в год

Москва5 июн Вести.Объем товарооборота внутри стран БРИКС превысил триллион долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

По словам Путина, на страны объединения пришлась почти четверть мирового объема экспорта.

Этот показатель продолжает расти неуклонно, как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает триллион долларов в год. сказал российский лидер

Глава России в выступлении на пленарной сессии ПМЭФ подчеркнул, что особую роль в развитии торговли играют страны коннекторы, через территории которых проходят важнейшие логистические маршруты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступила с инициативой создания в рамках БРИКС новой инвестиционной платформы, которая сможет стать инструментом для привлечения значительных ресурсов в развитие проектов на территории объединения.