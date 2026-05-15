Лавров заявил о важности создания независимых платежных механизмов в БРИКС

Москва15 мая Вести.Работа по созданию независимых механизмов трансграничных платежей в БРИКС надо продолжать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства принимает участие во втором пленарном заседании "20 лет БРИКС: совместные усилия во имя устойчивости, инноваций, сотрудничества и сбалансированного развития".

Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов, прежде всего в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли сказал Лавров

По словам главы российского МИД, независимые платежные механизмы будут не ломать существующую международную систему, а органично дополнять ее, способствовать выправлению дисбалансов и повышению эффективности.

Ранее Лавров сообщил, что объединение БРИКС пока не намерено форсировать прием новых государств, хотя интерес к вступлению в группу сохраняется.