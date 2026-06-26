Путин: товарооборот России и Белоруссии в 2025 году достиг рекордных $52 млрд

Путин: товарооборот РФ и Белоруссии вырос благодаря межрегиональной кооперации Путин: товарооборот России и Белоруссии в 2025 году достиг рекордных $52 млрд

Москва26 июн Вести.Российско-белорусский товарооборот достиг рекордного уровня в 52 млрд долларов благодаря тесной межрегиональной кооперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

Отмечу, что во многом именно благодаря тесной межрегиональной хозяйственной кооперации двусторонний товарооборот в прошлом году побил очередной рекорд: по нашей статистике – 52 млрд долларов сказал глава государства

Российский лидер также сообщил, что в текущем году рост торговли между двумя странами продолжается: за первый квартал показатель увеличился более чем на 7%.

Кроме того, президент подчеркнул, что все взаиморасчеты между Россией и Белоруссией ведутся в национальных валютах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск является ближайшим союзником Москвы, и напомнил, что Россия и Белоруссия связаны друг с другом юридически.