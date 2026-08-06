Москва6 авгВести.Товарооборот между Россией и Киргизией в 2025 году увеличился на 26% и превысил 5 млрд долларов США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Российско-киргизского экономического форума и Российско-киргизской межрегиональной конференции.
По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 млрдсказал российский лидер
Президент добавил, что слаженные усилия правительств и ведомств РФ и Киргизии, а также бизнеса и региональных властей помогли установить прочное двустороннее экономическое сотрудничество между странами.
Ранее Путин назвал сроки ввода в эксплуатацию солнечной элктростанции в Киргизии.