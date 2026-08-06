Путин: товарооборот между РФ и Киргизией в 2025 году вырос на 26% до $5 млрд

Путин заявил о росте товарооборота между РФ и Киргизией в 2025 году Путин: товарооборот между РФ и Киргизией в 2025 году вырос на 26% до $5 млрд

Москва6 авг Вести.Товарооборот между Россией и Киргизией в 2025 году увеличился на 26% и превысил 5 млрд долларов США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Российско-киргизского экономического форума и Российско-киргизской межрегиональной конференции.

По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 млрд сказал российский лидер

Президент добавил, что слаженные усилия правительств и ведомств РФ и Киргизии, а также бизнеса и региональных властей помогли установить прочное двустороннее экономическое сотрудничество между странами.

Ранее Путин назвал сроки ввода в эксплуатацию солнечной элктростанции в Киргизии.