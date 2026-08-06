Путин: солнечную электростанцию в Киргизии введут в эксплуатацию в 2026 году

Путин назвал сроки ввода в эксплуатацию солнечной элктростанции в Киргизии Путин: солнечную электростанцию в Киргизии введут в эксплуатацию в 2026 году

Москва6 авг Вести.Солнечную электростанцию в Иссык-Кульской области Киргизии, которая строится при поддержке РФ, планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время приветствия участникам Российско-киргизского экономического форума и Российско-киргизской межрегиональной конференции.

Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии и создании новых объектов генерации. В текущем году планируем запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 МВт на востоке страны. Идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции заявил президент

Также российский лидер добавил, что Россия и Киргизия продолжают сотрудничать также в гуманитарной, научной и образовательной сферах: продолжается строительство в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, а также кампуса славянского университета в Бишкеке. Кроме того, по словам Путина, РФ регулярно направляет учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы.

Ранее пресс-служба правительства Киргизии заявляла о начале строительства солнечной электростанции в Иссык-Кульской области Киргизии. Ее мощность будет составлять 300 мегаватт. Основную часть высокотехнологичного оборудования для реализации этого проекта поставляла Россия, стоимость строительства по предварительным данным оценивалась в более чем 300 млн долларов