Мирзиёев поблагодарил Путина за поддержку строительства АЭС в Узбекистане Путин и Мирзиёев дали старт строительству АЭС в Узбекистане

Москва5 июн Вести.Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска начала строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане.

Мероприятие прошло в режиме видеосвязи. Мирзиёев ранее прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Лидеры стран встретились в Константиновском дворце, откуда подключились к церемонии. Фрагмент встречи выложен в официальном Telegram-канале Кремля.

Разрешаю. Поздравляю, в добрый путь! заявил Путин, давая старт на заливку бетона в фундамент нового объекта

Непосредственно на месте строительства в Джизакской области Узбекистана присутствовал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, которого российский лидер поприветствовал отдельно и поблагодарил за участие в церемонии.

Президент России подчеркнул, что проект будет соответствовать всем стандартам безопасности и экологическим требованиям международного агентства.

Будут учтены все строгие стандарты безопасности и экологические требования МАГАТЭ. Участвующий в нашей церемонии господин Гросси, надеюсь, это подтвердит отметил глава российского государства

Путин также сообщил, что после ввода в эксплуатацию атомная станция будет производить около 17 миллиардов киловатт-часов энергии, покрывая до 15% энергопотребления Узбекистана, что станет значительным вкладом в укрепление энергетической безопасности республики и всей Центральной Азии.

Проект включает строительство двух крупных реакторов поколения III+ мощностью 1000 мегаватт каждый и двух малых энергоблоков по 55 мегаватт. Путин назвал эту схему уникальной, отметив, что она не имеет аналогов в мире и позволит сделать АЭС максимально мощной и эффективной.

Глава государства в этой связи отметил роль Росатома как мирового лидера в области мирного атома. при строительстве станции. Госкорпорация планирует использовать современные технологии и передовые инженерные решения.

Появятся новые рабочие места, будут активно привлекаться местные подрядчики к монтажу, поставкам материалов, предоставлению транспортных и других услуг. В общей сложности на стройплощадке планируется задействовать порядка 15 тысяч человек добавил Путин

Мирзиёев, со своей стороны, отметил, что АЭС, которая будет построена в Узбекистане, является ярким свидетельством успешного и взаимовыгодного сотрудничества Ташкента и Москвы в сфере энергетики.

Интегрированная АЭС в Узбекистане станет первым в мире объектом, где на одной площадке будут построены станции малой и большой мощности. Начало заливки бетона в фундамент реактора означает переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и два реактора РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.