Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым в Константиновском дворце

Путин встретился с Мирзиёевым в Константиновском дворце Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым в Константиновском дворце

Москва4 июн Вести.В Константиновском дворце под Санкт-Петербургом стартовали переговоры президентов России и Узбекистана - Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, сообщает РИА Новости.

Визит узбекского лидера проходит в рамках его участия в Петербургском международном экономическом форуме, который в эти дни собирает зарубежных гостей в северной столице.

В ходе встречи Мирзиёев выразил благодарность российскому коллеге за приглашение в Санкт-Петербург. В разговоре с Путиным он также отметил высокий уровень ПМЭФ.

Мы с большой командой с удовольствием приехали, уже участвуем во всех секциях форума. Форум серьезный, мы на таком уровне в первый раз отметил он

Предыдущая встреча глав государств состоялась менее недели назад на полях саммита Евразийского экономического союза, который проходил в Казахстане.