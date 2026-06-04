Москва4 июн Вести.Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который прибыл в Россию для участия в ПМЭФ-2026, в аэропорту Пулково встречал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Уточняется, что Мантуров возглавляет российскую часть Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

Торгово-экономическое взаимодействие России и Узбекистана в последние годы динамично развивается. Денис Мантуров отметил, что по итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота увеличился более чем на 12%, достигнув 11,5 миллиарда долларов, а в I квартале этого года прибавил еще почти 30% добавили в пресс-службе

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин встретится с Мирзиёевым 4 июня – в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.