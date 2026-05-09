"Знак особых отношений": Путин о решении Мирзиёева приехать в РФ на 9 Мая

Москва9 мая Вести.Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву для участия в торжествах по случаю 9 Мая, кульминацией которых станет парад Победы, символизирует исключительный характер двусторонних отношений.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, который 8 мая принял узбекистанского коллегу в Кремле.

Мы отдаем себе отчет в том, что … в условиях сегодняшнего дня наша встреча, в том числе, по поводу даже праздничных мероприятий, является проявлением и знаком особых отношений, отношений. Не просто дружбы, а братского взаимодействия отметил в ходе встречи глава российского государства отметил президент России

Путин акцентировал внимание на значимости присутствия Мирзиёева на торжествах, несмотря на внешние сигналы и угрозы

Кроме того, российский лидер высоко оценил усилия властей Узбекистана по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Ранее Путин провел встречи с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым, которые также решили лично посмотреть парад Победы на Красной площади.

После завершения общения главы всех четырех государств продолжили общение за рабочим ужином.