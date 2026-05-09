Москва9 маяВести.Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву для участия в торжествах по случаю 9 Мая, кульминацией которых станет парад Победы, символизирует исключительный характер двусторонних отношений.
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, который 8 мая принял узбекистанского коллегу в Кремле.
Мы отдаем себе отчет в том, что … в условиях сегодняшнего дня наша встреча, в том числе, по поводу даже праздничных мероприятий, является проявлением и знаком особых отношений, отношений. Не просто дружбы, а братского взаимодействия отметил в ходе встречи глава российского государстваотметил президент России
Путин акцентировал внимание на значимости присутствия Мирзиёева на торжествах, несмотря на внешние сигналы и угрозы
Кроме того, российский лидер высоко оценил усилия властей Узбекистана по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Ранее Путин провел встречи с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым, которые также решили лично посмотреть парад Победы на Красной площади.
После завершения общения главы всех четырех государств продолжили общение за рабочим ужином.