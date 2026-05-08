Москва8 мая Вести.Ташкент уделяет большое значение сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Тот, в свою очередь, отметил, что победа над нацизмом является общей и каждый народ должен помнить об этом подвиге предков.

Встреча лидеров стран состоялась в Кремле.

Я видел, какое значение вы уделяете этим историческим событиям, и тот музей (Парк победы - прим. ред.), который вы создали в Ташкенте, отражает не только дух того времени и единство всех народов Советского Союза перед общей угрозой, но и отражает отношение сегодняшнего руководства Узбекистана к этим событиям сказал Путин

Мирзиёев в ответ подчеркнул, что победа над нацистской Германией – это "общая история и общая победа". Он отметил, что каждая нация должна беречь память своих дедов и прадедов, внесших вклад в победу в войне.

Это все олицетворение того взаимопонимания, той дружбы, которая есть вообще во всем мире и сегодня в Узбекистане также заключил Мирзиёев

Ранее Путин провел встречи с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым.