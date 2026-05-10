Посол Ерхов рассказал об отношении в Узбекистане к памяти о Великой Победе Посол Ерхов: в Узбекистане хранят память о Великой Победе

Москва10 мая Вести.В Узбекистане чтят память героев Великой Отечественной войны, миллионов соотечественников, сражавшихся против нацизма. Об этом заявил ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов.

Соединения, сформированные в Узбекской СССР, сражались на всех ключевых направлениях, напомнил он.

Здесь, в Республике Узбекистан, хранят память о Великой Победе. Здесь хорошо помнят, что в годы войны республика отправила на фронт без малого 2 млн своих сыновей. Из них 500 тыс. погибли, 160 тыс. пропали без вести. Хорошо помнят, что республика приняла миллион эвакуированных, из них 200 тыс. детей. Поэтому память жива. Память хранится заявил Ерхов

Победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря "честной, благодарной" дружбе братских народов, отметил 102-летний ветеран из Ташкента.