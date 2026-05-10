Ветеран ВОВ из Ташкента Акрамов: без дружбы победы не бывает

Москва10 мая Вести.Победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря "честной, благодарной" дружбе братских народов. Об этом заявил ИС "Вести" 102-летний ветеран из Узбекистана Акмаль Акрамов.

По его словам, именно это помогло пройти через все испытания военного времени.

Этот праздник [9 Мая] напоминает трудности войны. Войну победить было очень трудно... В войне надо иметь характер, надо быть смелым, надо быть боевым, всегда готовым. Жизнь заставляет дружить. Честная, благодарная дружба. Без дружбы победы не бывает. Мы и тогда дружили - русские и узбеки, назывались братьями. Так мы и остались братьями заявил Акрамов

Ветеран также поделился секретом долголетия.

Надо быть с душой честным. Надо честным быть, не курить, не пить, не врать. Надо от горького дела меньше переживать. Хорошее диетическое питание должно быть и главное - физкультура подчеркнул он

Ранее президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Москву и принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.