В Уфе организовали парад для 101-летнего ветерана ВОВ Офицеры СК провели в Уфе парад для 101-летнего ветерана ВОВ

Москва9 мая Вести.В Уфе прошел парад к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, специально организованный для 101‑летнего ветерана. Его провели офицеры СК России, сообщает ведомство в MAX.

Перед началом торжественного мероприятия сотрудники СК РФ пообщались с заслуженным врачом республики, ученым Асхатом Аскаровичем Мингазетдиновым у него в квартире. Затем праздник был продолжен во дворе дома ветерана.

Торжественным маршем под окнами Асхата Аскаровича прошли офицеры Следственного комитета, кадеты, юнармейцы и студенты медицинского колледжа говорится в сообщении

Также со словами признательности и уважения к фронтовику обратились представители государственных и муниципальных органов, неравнодушные жители города. Творческие коллективы показали концертную программу.

Асхат Мингазетдинов ушел на фронт в возрасте 17 лет, воевал на Западном, Брянском и 2‑м Белорусском фронтах, четыре раза был ранен. Имеет награды, среди которых орден Красной Звезды и медаль "За отвагу". После войны Асхат Мингазетдинов посвятил себя медицине, внеся огромный вклад в ликвидацию опасных инфекций в Башкирии.