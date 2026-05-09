Москва9 маяВести.Военнослужащие группировки войск "Север", участники специальной военной операции, приняли участие в военном параде по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в MAX рассказал губернатор Александр Беглов.
Праздничное мероприятие состоялось на Дворцовой площади.
Благодарю все соответствующие службы за обеспечение должного уровня безопасности. Низкий поклон ветеранам! Вечная слава героям!говорится в сообщении
В торжественном шествии также участвовали парадные расчеты Ленинградского военного округа, военных учебных заведений Минобороны, войск нацгвардии, МЧС РФ, МВД РФ.