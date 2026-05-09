Москва9 мая Вести.Тридцать праздничных залпов в сопровождении фейерверка двумя салютными батареями в составе двенадцати 85-мм орудий Д-44 и десяти салютных установок Михайловской военной артиллерийской академии дали у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент ТАСС.

Несмотря на беспрецедентное давление, которое испытывает наша страна, мы не изменили традиции и масштабно отметили священный праздник - День Победы, поздравили наших дорогих ветеранов, блокадников, воинов специальной военной операции. Прозвучавшие 30 залпов даны в честь великого подвига наших предков, которые отстояли Отечество