Праздничный салют прогремел над главной площадью Кургана В Кургане завершился праздничный салют

Москва9 мая Вести.Праздничный салют завершил программу празднования 81-й годовщины Победы в Кургане – фейерверк прогремел над главной площадью города. Об этом рассказали в городской администрации.

Залпы прозвучали сразу после праздничного концерта Кубанского казачьего хора, который выступил на центральной площади.

Небо озарилось тысячами разноцветных огней, подчеркивая грандиозность и величественность зрелища в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне говорится в сообщении

В мэрии отметили, что салют стал напоминанием о подвигах прошлых лет и выражением благодарности нынешним поколениям защитников Родины.

Между тем в Челябинске праздничный салют был отменен из-за штормового предупреждения на вечер 9 мая и ночь 10 мая.