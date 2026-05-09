Москва9 маяВести.Порядка 15 тысяч человек посетили концерт "Одна судьба - одна Победа" в честь 81-й годовщины Победы возле Главного храма Вооруженных сил РФ, передает ТАСС.

Перед зрителями вступили ансамбль им. Александрова, Московский синодальный хор, "Домисолька", Большой концертный оркестр "Россия" им. Людмилы Зыкиной.

Сейчас важно сохранить и поддержать преемственность подвига

приводит агентство комментарий директора департамента культуры Минобороны России Артема Горного

Концерт завершился масштабным салютом над куполами храма.