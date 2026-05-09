Парад Победы в Чите прошел без военной техники, участие приняли 1,7 тыс. человек В Чите парад Победы прошел без военной техники

Москва9 мая Вести.В Чите состоялся военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО), мероприятие прошло без участия техники, в нем были задействованы около 1,7 тыс. человек.

Парад начался с выхода знаменной группы, которая под музыку "Священная война" композитора Александра Александрова внесла на центральную площадь флаг России и точную копию Знамени Победы. Открыл шествие расчет барабанщиц, задавший темп и ритм движения. Затем проследовали военнослужащие роты Почетного караула 29-й гвардейской общевойсковой армии.

Торжественным маршем по площади прошли офицеры управления гвардейской армии и Окружного учебного центра ВВО, летчики и специалисты ПВО, несущие службу в Забайкалье, а также военнослужащие Хинганской бригады управления, гвардейской зенитной ракетной Борисовской орденов Кутузова и Жукова бригады и гвардейского артиллерийского соединения.

В параде также приняли участие сводный расчет военнослужащих-женщин Читинского гарнизона и парадный расчет участников специальной военной операции.