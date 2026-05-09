Празднование Дня Победы на Камчатке открыли воины ТОФ На Камчатке состоялись торжественные шествия войск гарнизонов ТОФ

Москва9 мая Вести.На Камчатке состоялись торжественные шествия войск гарнизонов Тихоокеанского флота в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба ТОФ ВМФ России.

На главной площади Петропавловска-Камчатского в парадном строю выстроилось около 900 военнослужащих в составе 12 парадных расчетов. Основу парада составили военнослужащие соединений и воинских частей Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России.

В шествии принял участие парадный расчет женщин-военнослужащих. Также в торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, МЧС, УМВД и курсанты Камчатского государственного технического университета.

Для жителей и гостей города состоялось выступление военного оркестра.

В Вилючинске, где базируется основная база Подводных сил Тихоокеанского флота, в парадном строю прошли свыше 400 моряков-подводников и военнослужащих Центра материально-технического обеспечения ТОФ.

В городе Елизово по центральной площади прошли около 200 военнослужащих, представляющих морскую авиацию ТОФ, соединение противовоздушной обороны и подразделения ВКС Российской Федерации.

9 мая вся Россия и многие страны отмечают День Победы. 81 год назад благодаря самоотверженному подвигу воинов Красной Армии и тружеников тыла удалось одержать победу над фашизмом.