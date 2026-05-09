Москва9 маяВести.На Камчатке состоялись торжественные шествия войск гарнизонов Тихоокеанского флота в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба ТОФ ВМФ России.
На главной площади Петропавловска-Камчатского в парадном строю выстроилось около 900 военнослужащих в составе 12 парадных расчетов. Основу парада составили военнослужащие соединений и воинских частей Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России.
В шествии принял участие парадный расчет женщин-военнослужащих. Также в торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, МЧС, УМВД и курсанты Камчатского государственного технического университета.
Для жителей и гостей города состоялось выступление военного оркестра.
В Вилючинске, где базируется основная база Подводных сил Тихоокеанского флота, в парадном строю прошли свыше 400 моряков-подводников и военнослужащих Центра материально-технического обеспечения ТОФ.
В городе Елизово по центральной площади прошли около 200 военнослужащих, представляющих морскую авиацию ТОФ, соединение противовоздушной обороны и подразделения ВКС Российской Федерации.
9 мая вся Россия и многие страны отмечают День Победы. 81 год назад благодаря самоотверженному подвигу воинов Красной Армии и тружеников тыла удалось одержать победу над фашизмом.