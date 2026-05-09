Губернатор Хоценко: парад в честь Дня Победы в ВОВ начался в Омске

В Омске начался парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ Губернатор Хоценко: парад в честь Дня Победы в ВОВ начался в Омске

Москва9 мая Вести.На Соборной площади в Омске начался парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Торжественное мероприятие по традиции проходит перед зданием правительства и Свято-Успенским кафедральным собором.

Поздравляю вас с Днем Победы! Восемьдесят один год отделяет нас от мая 1945 года. … Да здравствует народ-победитель, да здравствует Россия! заявил Хоценко

Во время парада не будет представлена военная техника за исключением танка Т-34. Мероприятие посетили несколько тысяч омских горожан.